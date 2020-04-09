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Митникам підвищили зарплати

Митникам підвищили зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10

Митникам підвищили зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Митникам підвищили зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10

А что там еще и зарплаты платят?
p_a_l
 
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