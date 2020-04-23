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Шмигаль прокоментував звільнення
керівників митниці і...

Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:29

Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці і...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ситуація у митній та податковій службах вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників.

Дивися повний текст Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці і податкової.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:29

Шило было, ждем мыло
Интересно что будет после них?
mulder_vik
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