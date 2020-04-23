Курс криптовалют: Ринок зростає на новинах про Ethereum
Дивися повний текст Курс криптовалют: Ринок зростає на новинах про Ethereum.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:33
Курс криптовалют: Ринок зростає на новинах про Ethereum
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Дивися повний текст Курс криптовалют: Ринок зростає на новинах про Ethereum.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:33
Цікаво чи хтось порахував скільки викидів CO2 було пов'язано з майнінгом криптовалют? Нічого корисного, крім підтримки самої крипти такі обчислення не дають.
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