Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:50
Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:50
Це так по-конституційному -- "ризики втратити прав власності", бо щось станеться з архівом. Продовжуйте у тому ж дусі і держава дійсно буде лише в смартфоні.
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