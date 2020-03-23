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Що знає про українців держава:
онлайн-кабінет громадянина

Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:50

Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Що знає про українців держава: онлайн-кабінет громадянина.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:50

Це так по-конституційному -- "ризики втратити прав власності", бо щось станеться з архівом. Продовжуйте у тому ж дусі і держава дійсно буде лише в смартфоні.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02

Все загоняют в цифру! Это начало конца теневого бизнеса. Теперь не получится переписать особняк на свою бабушку.
KULANDALE
 
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