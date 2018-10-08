Онлайн-співбесіди стали необхідністю. Хочеш, не хочеш - треба.
Дивися повний текст Наталія Дворська: скайп-інтерв'ю. Підказки роботодавцю.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:56
Наталія Дворська: скайп-інтерв'ю. Підказки роботодавцю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наталія Дворська: скайп-інтерв'ю. Підказки роботодавцю.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:57
Скайп никогда не заменит живое общение, но спасибо ему за то, что в данных условиях все активно работают, находят классных кандидатов и закрывают вакансии. А запись интервью это действительно классная штука!
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