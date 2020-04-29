Про це написав він на своїй сторінці.
Дивися повний текст Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:19
Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:19
Потом лучшие предложения возможно будут воплощены в реальность, но далеко не факт что с участием автора!
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:34
Я щось не можу зрозуміти:
або він венчурний капіталіст,
або рішала 5-7-9
За чий рахунок фінансуватимуть проекти?
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:47
svyatoslav_hromyak за его, он будет инвестор-консультант
Кешбечные карты!
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