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Дубілет пропонує допомогу в
запуску бізнесу в Україні

Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:19

Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав він на своїй сторінці.

Дивися повний текст Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:19

Потом лучшие предложения возможно будут воплощены в реальность, но далеко не факт что с участием автора!
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:34

Я щось не можу зрозуміти:
або він венчурний капіталіст,
або рішала 5-7-9
За чий рахунок фінансуватимуть проекти?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:47

svyatoslav_hromyak за его, он будет инвестор-консультант
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:37

  R2 написав:Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні.


Пусть сделает полноценный PayPal для украинцев, это будет реальная помощь, а не пофанация
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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