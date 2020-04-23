Про це він написав на сторінці в FACEBOOK.
Дивися повний текст Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58
Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58
було же все ідеально з р2р : до 15000 грн платіж за секунди і все. Для чого ці ідотські зміни. Це ж 500 євро за раз максимум лише, до того ж всі картки мають своїх власників, навіщо вказувати ПІБ та ще й рахунок ??
Надрукував зелений принтер законів у зеленому угарі восени - тепер фіг розгребеш ...
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