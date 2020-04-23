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Гороховський прокоментував новий
закон про фінмоніторинг...

Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58

Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на сторінці в FACEBOOK.

Дивися повний текст Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58

було же все ідеально з р2р : до 15000 грн платіж за секунди і все. Для чого ці ідотські зміни. Це ж 500 євро за раз максимум лише, до того ж всі картки мають своїх власників, навіщо вказувати ПІБ та ще й рахунок ??

Надрукував зелений принтер законів у зеленому угарі восени - тепер фіг розгребеш ...
maxprofit
 
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