Про це він написав на сторінці в FACEBOOK.
Дивися повний текст Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58
Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58
було же все ідеально з р2р : до 15000 грн платіж за секунди і все. Для чого ці ідотські зміни. Це ж 500 євро за раз максимум лише, до того ж всі картки мають своїх власників, навіщо вказувати ПІБ та ще й рахунок ??
Надрукував зелений принтер законів у зеленому угарі восени - тепер фіг розгребеш ...
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:11
maxprofan
У тебе що,зелена хвороба мізків? В кожному коментарі волаєш про зелене.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:54
Re: Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг
А теперь нельзя делать P2P-перевод на сумму до 15 000 грн?
Или просто нужно доп.данные в поле "Примечание" (или "Назначение платежа") писать?
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:05
p2p це анонімна операція
канал передачі не передбачає ніяких Коментарів до платежу
так що Гороховський має рацію
+50грн !
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