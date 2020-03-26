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У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:12
Пропонуємо до обговорення:
У Черкаській області директора товариства з обмеженою відповідальністю підозрюють у заволодінні грошима з бюджету в сумі близько 2 млн 472 тис. гривень, які були виділені на ремонт доріг.
Дивися повний текст У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у привласненні 2,5 млн грн із місцевого бюджету
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:13
Конкретно в Черкасской обл, конкретно 2 млн. 472 тыс. ТОЧКА. О чем столько букафф??
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