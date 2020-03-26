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У Черкаській області керівника
підприємства підозрюють у...

У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:12

У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у...

Пропонуємо до обговорення:
У Черкаській області директора товариства з обмеженою відповідальністю підозрюють у заволодінні грошима з бюджету в сумі близько 2 млн 472 тис. гривень, які були виділені на ремонт доріг.

Дивися повний текст У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у привласненні 2,5 млн грн із місцевого бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:13

Конкретно в Черкасской обл, конкретно 2 млн. 472 тыс. ТОЧКА. О чем столько букафф??
Moimir
 
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