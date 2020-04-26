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Туреччина підтримає економіку
на $29 млрд через...

Туреччина підтримає економіку на $29 млрд через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:27

Туреччина підтримає економіку на $29 млрд через...

Пропонуємо до обговорення:
На підтримку своєї економіки в умовах пандемії Covid-19 Туреччина виділила 200 мільярдів лір, що еквівалентно 28,7 мільярда доларів.

Дивися повний текст Туреччина підтримає економіку на $29 млрд через \"коронакризу\".
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:27

А что же у нас?
"Никакой прямой помощи бизнесу не будет" -Шмыгаль.
Посмотрим как долго продержится новый кабинет...
straponesa
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