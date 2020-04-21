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Президент анонсував запуск
іпотеки зі ставкою 10%

Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:11

Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:21

Ну в эти 10%годовых в нашей ситуации и в мире, включить нужно только 15% плату за риск, про маржу я промолчу. Похоже наш розбийнык ваще не имеет понятия шо он лепит. Хотя чо, четыре госбанка в принципе могут в убыток раздать бюджетные средства, не вопрос - раздать это не собрать.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36

я так понимаю, что дело осталось только за подписанием Указа Президента :）
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:52

анансируй на здоровье, только руками не трожь. А то все к чему этот зеленый дуралей прикасается, превращается в труху
redmax11
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