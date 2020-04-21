Про це повідомив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:11
Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:21
Ну в эти 10%годовых в нашей ситуации и в мире, включить нужно только 15% плату за риск, про маржу я промолчу. Похоже наш розбийнык ваще не имеет понятия шо он лепит. Хотя чо, четыре госбанка в принципе могут в убыток раздать бюджетные средства, не вопрос - раздать это не собрать.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:36
я так понимаю, что дело осталось только за подписанием Указа Президента :）
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:52
анансируй на здоровье, только руками не трожь. А то все к чему этот зеленый дуралей прикасается, превращается в труху
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