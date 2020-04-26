|
|
Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує отримати від МВФ у 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів.
Дивися повний текст Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього кредиту МВФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:11
Детский сад какой-то
-
arvi3d
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему