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Міністр фінансів назвав
суму та умови майбутнього...

Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:11

Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує отримати від МВФ у 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів.

Дивися повний текст Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього кредиту МВФ.
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