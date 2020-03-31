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Volkswagen поновив виробництво
на головному заводі

Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11

Volkswagen поновив виробництво на головному заводі

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автомобільний гігант Volkswagen відновив 27 квітня виробництво на своєму головному заводі у Вольфсбурзі.

Дивися повний текст Volkswagen поновив виробництво на головному заводі.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11

Какой смысл, если продажи новых авто упали более чем на 55-60% ? Работать на склад ? Странно.
LutsMan
 
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