Німецький автомобільний гігант Volkswagen відновив 27 квітня виробництво на своєму головному заводі у Вольфсбурзі.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11
Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
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Дивися повний текст Volkswagen поновив виробництво на головному заводі.
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11
Какой смысл, если продажи новых авто упали более чем на 55-60% ? Работать на склад ? Странно.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:10
сейчас продажи упали, но такая хрень продлиться недолго
+ есть вероятность, что люди будут продолжать немного дистанциироваться больше чем обычно -> ездить собственным транспортом -> электрокары дешевые в плане цены за 1км
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:19
Re: Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
Эта "хрень" еще, минимум, на полгода. Какой смысл работать на склад ? Если бы на машины с ДВС была очередь на полгода вперед, как у Тесла, то я бы понял, а так не понимаю. Ведь через пол года заводам тоже нужно будет работать. какой смысл мне как потребителю брать машину со стоянки полугодичной, если можно взять с пылу с жару, прямо с конвеера ?
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