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Volkswagen поновив виробництво
на головному заводі

Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11

Volkswagen поновив виробництво на головному заводі

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автомобільний гігант Volkswagen відновив 27 квітня виробництво на своєму головному заводі у Вольфсбурзі.

Дивися повний текст Volkswagen поновив виробництво на головному заводі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11

Какой смысл, если продажи новых авто упали более чем на 55-60% ? Работать на склад ? Странно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:10

сейчас продажи упали, но такая хрень продлиться недолго
+ есть вероятность, что люди будут продолжать немного дистанциироваться больше чем обычно -> ездить собственным транспортом -> электрокары дешевые в плане цены за 1км
positivcheg94
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:19

Re: Volkswagen поновив виробництво на головному заводі

  positivcheg94 написав:сейчас продажи упали, но такая хрень продлиться недолго

Эта "хрень" еще, минимум, на полгода. Какой смысл работать на склад ? Если бы на машины с ДВС была очередь на полгода вперед, как у Тесла, то я бы понял, а так не понимаю. Ведь через пол года заводам тоже нужно будет работать. какой смысл мне как потребителю брать машину со стоянки полугодичной, если можно взять с пылу с жару, прямо с конвеера ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:44

  LutsMan написав:
  positivcheg94 написав:сейчас продажи упали, но такая хрень продлиться недолго

Эта "хрень" еще, минимум, на полгода. Какой смысл работать на склад ? Если бы на машины с ДВС была очередь на полгода вперед, как у Тесла, то я бы понял, а так не понимаю. Ведь через пол года заводам тоже нужно будет работать. какой смысл мне как потребителю брать машину со стоянки полугодичной, если можно взять с пылу с жару, прямо с конвеера ?

У Теслы очередь в явном виде, у остальных производителей -- в неявном. Если перестать работать "на склад" -- будет в явном виде у и VW -- все просто.
_hunter
 
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