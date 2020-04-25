RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз просить уряд змінити
законодавство, щоб Україна...

Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:21

Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз попросив уряд розробити зміни до законодавства, які б дозволили Україні використовувати свої нафтові сховища для того, аби заробляти на зберіганні нафти. Останнє рекордне падіння цін на нафту відбулося саме через брак місць для її зберігання.

Дивися повний текст Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна могла заробляти до $3 млн на місяць на зберіганні нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:22

Как всё быстро меняется. На прошлой неделе технически не было хранилищ ибо "ГТС для транспорта, а не для хранения". А тут уже всё построили и только отмены налогов для хороших людей не хватает. Может так же и НПЗ построят, чтобы не только хранить?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз попросив уряд розробити зміни до законодавства, які б дозволили Україні використовувати свої нафтові сховища для того, аби заробляти на зберіганні нафти. Останнє рекордне падіння цін на нафту відбулося саме через брак місць для її зберігання.

Дивися повний текст Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна могла заробляти до $3 млн на місяць на зберіганні нафти.

"Якщо ми хочемо надавати можливість трейдерам зберігати нафту сорту Urals"
ніби ж недавно в РБ закачали уралсз з сіркою ... ще тут треба запоганити ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18820
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...
R2 » Суб 25 кві, 2020 13:55
2 440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 06:45
arheops
Україна починає клінічні дослідження препарату, який...
R2 » Пон 27 кві, 2020 01:06
1 305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 01:06
vihtor569
Якою буде Україна після карантину - прогнози експертів
R2 » Нед 26 кві, 2020 11:32
0 527
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 11:32
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1420)
27.04.2020 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.