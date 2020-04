Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Нафтогаз попросив уряд розробити зміни до законодавства, які б дозволили Україні використовувати свої нафтові сховища для того, аби заробляти на зберіганні нафти. Останнє рекордне падіння цін на нафту відбулося саме через брак місць для її зберігання.

Дивися повний текст Пропонуємо до обговорення:Дивися повний текст Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна могла заробляти до $3 млн на місяць на зберіганні нафти

"Якщо ми хочемо надавати можливість трейдерам зберігати нафту сорту Urals"

ніби ж недавно в РБ закачали уралсз з сіркою ... ще тут треба запоганити ? "Якщо ми хочемо надавати можливість трейдерам зберігати нафту сорту Urals"ніби ж недавно в РБ закачали уралсз з сіркою ... ще тут треба запоганити ?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/