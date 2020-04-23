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Нафтогаз просить уряд змінити
законодавство, щоб Україна...

Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:21

Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз попросив уряд розробити зміни до законодавства, які б дозволили Україні використовувати свої нафтові сховища для того, аби заробляти на зберіганні нафти. Останнє рекордне падіння цін на нафту відбулося саме через брак місць для її зберігання.

Дивися повний текст Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна могла заробляти до $3 млн на місяць на зберіганні нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:22

Как всё быстро меняется. На прошлой неделе технически не было хранилищ ибо "ГТС для транспорта, а не для хранения". А тут уже всё построили и только отмены налогов для хороших людей не хватает. Может так же и НПЗ построят, чтобы не только хранить?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз попросив уряд розробити зміни до законодавства, які б дозволили Україні використовувати свої нафтові сховища для того, аби заробляти на зберіганні нафти. Останнє рекордне падіння цін на нафту відбулося саме через брак місць для її зберігання.

Дивися повний текст Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна могла заробляти до $3 млн на місяць на зберіганні нафти.

"Якщо ми хочемо надавати можливість трейдерам зберігати нафту сорту Urals"
ніби ж недавно в РБ закачали уралсз з сіркою ... ще тут треба запоганити ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Это коболев свою премию видать в умишке уже прикинул от увеличения прибылей компании...
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