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Держава недоотримала від
митниці 76 млрд грн — Мінфін

Держава недоотримала від митниці 76 млрд грн — Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:43

Держава недоотримала від митниці 76 млрд грн — Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками Міністерства фінансів України за 2019 рік та перший квартал 2020 року надходження митних платежів до бюджету були на 76 мільярдів гривень меншими, аніж закладалося у плани.

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