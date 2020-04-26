Держава недоотримала від митниці 76 млрд грн — Мінфін

Додано: Пон 27 кві, 2020 22:43

А вот и долгожданный комментарий министра. Правда этот комментарий, какой-то такой, как вроде вешает нам всем лапшу на уши, этот наш новый министр. Такое ощущение, что министр просто не знает, хотя должен был бы знать, из-за чего был недовыполнен бюджет 2019г. Ну, раз министр не знает, значит мы его сейчас научим. Во первых, министру нужно вспомнит, что курс доллара падал на протяжении всего года, во-вторых низкая цена на газ и темпы роста импорта очень сильно были уменьшены. Т.е. неправильно был сформирован бюджет. От этого около 90% выполнения плана но НДС-у. Дальше акциз, тоже недовыполнение, - опять-же Бакс + все помнят, как наш Президент боролся с сигаретными кланами, к сожалению ничего не получилось, там и ультиматумы были, и, много чего мы не знаем, да ещё там якобы падение производства сигарет. Ещё одно недовыполнение плана из-за рентной платы за пользование недрами. При всём при этом, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд гривень. О! И где здесь, в каком месте вина первых руководителей таможни и налоговой? А? Извините господин министр, но я не согласен с Вашим объяснением по увольнению вышеуказанных руководителей. С уважение, Татусь Игорь.