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Що дасть ухвалення
"банківського" закону - Нацбанк

Що дасть ухвалення "банківського" закону - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:35

Що дасть ухвалення "банківського" закону - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Дивися повний текст Що дасть ухвалення \"банківського\" закону - Нацбанк.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:35

Собственникам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права...Владелец банка может обратиться в суд и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.

НО:

Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут подменять собой Национальный банк.

Когнитивный диссонанс? Не, не слышали... :roll:


Правильно. Зачем нам те суды и законы, когда есть рожковы-гонтаревы и т.п. персонажи в Национальном банке. Эти уж точно "порешают" банки как "надо" :idea:

Нью Тигусигальпа :evil: Папуасы и стеклянные бусы.
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