Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Дивися повний текст Що дасть ухвалення \"банківського\" закону - Нацбанк.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:35
Що дасть ухвалення "банківського" закону - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що дасть ухвалення \"банківського\" закону - Нацбанк.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:35
Собственникам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права...Владелец банка может обратиться в суд и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.
НО:
Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут подменять собой Национальный банк.
Когнитивный диссонанс? Не, не слышали...
Правильно. Зачем нам те суды и законы, когда есть рожковы-гонтаревы и т.п. персонажи в Национальном банке. Эти уж точно "порешают" банки как "надо"
Нью Тигусигальпа Папуасы и стеклянные бусы.
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