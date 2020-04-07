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Верховний суд відклав розгляд
справи Суркісів щодо...

Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:36

Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі Верховного суду.

Дивися повний текст Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо ПриватБанку через тиск на суддів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:37

Так пусть эти умники в мантиях закроют неугодные СМИ и социальные сети. И тогда восторжествует полная справедливость. А то, видиш-ли, эти всякиев сети мешают им бизнес мутить с олигархией в обнимку.
qazzax
 
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