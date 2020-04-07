Про це повідомили в пресслужбі Верховного суду.
Дивися повний текст Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо ПриватБанку через тиск на суддів.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 02:36
Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо ПриватБанку через тиск на суддів.
Додано: Вів 28 кві, 2020 02:37
Так пусть эти умники в мантиях закроют неугодные СМИ и социальные сети. И тогда восторжествует полная справедливость. А то, видиш-ли, эти всякиев сети мешают им бизнес мутить с олигархией в обнимку.
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