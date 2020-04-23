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Герман: Не може бідна
людина бути вільною

Герман: Не може бідна людина бути вільною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:31

Герман: Не може бідна людина бути вільною

Пропонуємо до обговорення:
Відродження національної економіки є першим кроком до розширення свободи громадян в Україні.

Дивися повний текст Герман: Не може бідна людина бути вільною.
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