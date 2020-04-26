Про це повідомляє ПФУ в FACEBOOK.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:34
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій.
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:34
У меня стаж 41,7 лет,работаю,за 2 года своего ФОП перевела государству по 5% больше 100 тыс. грн.За эти года моя прибавка ,после пересчета,153 грн...а пенсия стала 25599.67. Жесть ! Какие 3 тысячи ???
Нет,Уборщицей никогда не работала!!!
Была категорированным инженером..
|