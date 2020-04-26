RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні обмежили
виробництво найдешевшої...

В Україні обмежили виробництво найдешевшої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45

В Україні обмежили виробництво найдешевшої...

Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних в Україні вперше відбувся прецедент, коли у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних енергоблоків Енергоатому.

Дивися повний текст В Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії - Герус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45

Герус без Ляшко жить не может, дайте ему Ляшко ...
mvi
 
Повідомлень: 99
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Volkswagen поновив виробництво на головному заводі
R2 » Пон 27 кві, 2020 21:11
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 21:11
LutsMan
Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні
R2 » Пон 27 кві, 2020 15:19
4 264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 16:37
hno3
Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 24 кві, 2020 12:27
30 3179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 14:50
Galon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.