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В Україні обмежили виробництво найдешевшої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних в Україні вперше відбувся прецедент, коли у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних енергоблоків Енергоатому.
Дивися повний текст В Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії - Герус
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
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