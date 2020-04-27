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В Україні обмежили
виробництво найдешевшої...

В Україні обмежили виробництво найдешевшої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45

В Україні обмежили виробництво найдешевшої...

Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних в Україні вперше відбувся прецедент, коли у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних енергоблоків Енергоатому.

Дивися повний текст В Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії - Герус.
R2
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Герус без Ляшко жить не может, дайте ему Ляшко ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:08

Re: В Україні обмежили виробництво найдешевшої...

Правильным путем идут товарисЧи... в стране где одни из самых низких зарплат ... нет не Европе а Мире... снижают производство ДЕШЕВОЙ по 0,56 коп/кВт электроэнергии от АЭС а повышают долю ДОРОГОЙ по 5+грн/кВт энергии от СЭС и ВЭС. Причем на государственном уровне закреплен переход на ДОРОГУЮ энергию от СЭС/ВЭС. В общем ждем роста тарифов. Причем в 2-3 раза как минимум...бред про "а вот в ЕС дороже " не пройдет так как в ЕС УЖЕ часть поставщиков электроэнергию продает ДЕШЕВЛЕ чем в Украине. А что в перспективе?
"Укрэнерго" летом 2017 года подписала договор с ENTSO-E.. то есть после реализации его мы не сможем продавать в ЕС дешевую энергию от АЭС так как их уничтожат а будем иметь дорогую от СЭС.. и когда в наши сети хлынет поток дешевой энергии из ЕС все эти электростанции накроются по экономическим причинам. Все на этом энергетика Украины перестанет существовать...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:35

Да закрой уже тему зелёной генерации , скажите что ошиблись и отправляйте их лесом в пешее путешествие.
Нищая страна попрошайка платит дорогущий зелёный тариф в ущерб себе? Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
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straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:45

  straponesa написав:.. Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?

в смысле, где логика? Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.
Задачей ставится напарить импортное оборудование под дорогую генерацию, под плавный вывод из эксплуатации АЭС, работающих на топливе, что продает лично Путин
sequence
 
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