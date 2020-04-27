|
|
|
В Україні обмежили виробництво найдешевшої...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних в Україні вперше відбувся прецедент, коли у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних енергоблоків Енергоатому.
Дивися повний текст В Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії - Герус
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87955
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
Герус без Ляшко жить не может, дайте ему Ляшко ...
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:08
Правильным путем идут товарисЧи... в стране где одни из самых низких зарплат ... нет не Европе а Мире... снижают производство ДЕШЕВОЙ по 0,56 коп/кВт электроэнергии от АЭС а повышают долю ДОРОГОЙ по 5+грн/кВт энергии от СЭС и ВЭС. Причем на государственном уровне закреплен переход на ДОРОГУЮ энергию от СЭС/ВЭС. В общем ждем роста тарифов. Причем в 2-3 раза как минимум...бред про "а вот в ЕС дороже " не пройдет так как в ЕС УЖЕ часть поставщиков электроэнергию продает ДЕШЕВЛЕ чем в Украине. А что в перспективе?
"Укрэнерго" летом 2017 года подписала договор с ENTSO-E.. то есть после реализации его мы не сможем продавать в ЕС дешевую энергию от АЭС так как их уничтожат а будем иметь дорогую от СЭС.. и когда в наши сети хлынет поток дешевой энергии из ЕС все эти электростанции накроются по экономическим причинам. Все на этом энергетика Украины перестанет существовать...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:35
Да закрой уже тему зелёной генерации , скажите что ошиблись и отправляйте их лесом в пешее путешествие.
Нищая страна попрошайка платит дорогущий зелёный тариф в ущерб себе? Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:45
straponesa написав:
.. Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?
в смысле, где логика? Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.
Задачей ставится напарить импортное оборудование под дорогую генерацию, под плавный вывод из эксплуатации АЭС, работающих на топливе, что продает лично Путин
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3410
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|