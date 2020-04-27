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В Україні обмежили виробництво найдешевшої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
Пропонуємо до обговорення:
На минулих вихідних в Україні вперше відбувся прецедент, коли у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних енергоблоків Енергоатому.
Дивися повний текст В Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії - Герус
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R2
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:45
Герус без Ляшко жить не может, дайте ему Ляшко ...
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mvi
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:08
Правильным путем идут товарисЧи... в стране где одни из самых низких зарплат ... нет не Европе а Мире... снижают производство ДЕШЕВОЙ по 0,56 коп/кВт электроэнергии от АЭС а повышают долю ДОРОГОЙ по 5+грн/кВт энергии от СЭС и ВЭС. Причем на государственном уровне закреплен переход на ДОРОГУЮ энергию от СЭС/ВЭС. В общем ждем роста тарифов. Причем в 2-3 раза как минимум...бред про "а вот в ЕС дороже " не пройдет так как в ЕС УЖЕ часть поставщиков электроэнергию продает ДЕШЕВЛЕ чем в Украине. А что в перспективе?
"Укрэнерго" летом 2017 года подписала договор с ENTSO-E.. то есть после реализации его мы не сможем продавать в ЕС дешевую энергию от АЭС так как их уничтожат а будем иметь дорогую от СЭС.. и когда в наши сети хлынет поток дешевой энергии из ЕС все эти электростанции накроются по экономическим причинам. Все на этом энергетика Украины перестанет существовать...
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Джон
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:35
Да закрой уже тему зелёной генерации , скажите что ошиблись и отправляйте их лесом в пешее путешествие.
Нищая страна попрошайка платит дорогущий зелёный тариф в ущерб себе? Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?
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straponesa
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:45
straponesa написав:
.. Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?
в смысле, где логика? Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.
Задачей ставится напарить импортное оборудование под дорогую генерацию, под плавный вывод из эксплуатации АЭС, работающих на топливе, что продает лично Путин
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sequence
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:20
sequence написав: straponesa написав:
.. Где логика? Как МВФ деньги даёт для таких махинаций?
Ау...!! Разумные есть?
в смысле, где логика? Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.
Задачей ставится напарить импортное оборудование под дорогую генерацию, под плавный вывод из эксплуатации АЭС, работающих на топливе, что продает лично Путин
Литовцы по требованию ЕС закрыли свою АЭС, болгары вообще не запустили практически готовую станцию - теперь платят за электричество европейцам первого сорта. С другой стороны есть чехи и венгры, которые всех послали куда подальше и продолжают покупать "агрессивное" ядерное топливо, так что все зависит от того чьи интересы важнеее для власти - своих граждан, либо чужих...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:20
sequence написав:
Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.
Какие нахрен ЕБРР??? Они наоборот под "зеленые аукционы" что бы как то этот бардак урегулировать хотят , поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую объектом. но не под строительство новых СЭС.
straponesa написав:
Где логика?
а логика проста - лоббирование "зеленого тарифа" и клепать под него как пирожки СЭС/ВЭС .. но они нужны не как генерация чистой энергии, тем кто их строит плевать на это, СЭС/ВЭС в наших реалиях всего лишь пылесос денег с государства а к конечном итоге из нашего кармана.
Зачем АЭС, зачем производство изотопов и выход на этот многомиллиардный рынок.. технологии уровня Гондурас+ в виде куска кремния это наше все....
PS Страны типа турций/белорусов/бразилий и пр.. визгом пищат что бы попасть в "атомный клуб" так как понимают что это будущее, престиж, новый уровень в мировой политике.. но увы у нас не ту страну назвали гондурасом...
PPS вот простой вопрос перешли на СЭС энергия по 10 грн/кВт и то нахрена тогда подключение к сети вообще если можно завесить балкон/крышу панелями а в подвал АКБ поставит ? И это станет выгодно .При цене уже в 5+ грн/кВт. После этого исчезает смысл в сети.. панели на крыше генератор в подвале автономная станция на производстве...а если учесть космические тарифы на подключения то новых подключений почти не будет..смысл пропадет экономический.
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Джон
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