В Україні обмежили виробництво найдешевшої...

Додано: Вів 28 кві, 2020 14:20

sequence написав: Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков. Эти проекты как раз финансируются при поддержке ЕБРР и прочих Мировых банков.

straponesa написав: Где логика? Где логика?

Какие нахрен ЕБРР??? Они наоборот под "зеленые аукционы" что бы как то этот бардак урегулировать хотят , поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую объектом. но не под строительство новых СЭС.а логика проста - лоббирование "зеленого тарифа" и клепать под него как пирожки СЭС/ВЭС .. но они нужны не как генерация чистой энергии, тем кто их строит плевать на это, СЭС/ВЭС в наших реалиях всего лишь пылесос денег с государства а к конечном итоге из нашего кармана.Зачем АЭС, зачем производство изотопов и выход на этот многомиллиардный рынок.. технологии уровня Гондурас+ в виде куска кремния это наше все....PS Страны типа турций/белорусов/бразилий и пр.. визгом пищат что бы попасть в "атомный клуб" так как понимают что это будущее, престиж, новый уровень в мировой политике.. но увы у нас не ту страну назвали гондурасом...PPS вот простой вопрос перешли на СЭС энергия по 10 грн/кВт и то нахрена тогда подключение к сети вообще если можно завесить балкон/крышу панелями а в подвал АКБ поставит ? И это станет выгодно .При цене уже в 5+ грн/кВт. После этого исчезает смысл в сети.. панели на крыше генератор в подвале автономная станция на производстве...а если учесть космические тарифы на подключения то новых подключений почти не будет..смысл пропадет экономический.