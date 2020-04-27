В Україні обмежили виробництво найдешевшої...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:02
Ребята нужно подержать ДТЭК, китайцев и прочих олигархов. Они бедолаги не дополучат прибыль, ведь какой смысл в бизнесе, если не получать 300% прибыли? Вы «богатые» крестьяне, пенсионеры, рабочие скиньтесь в бюджет на новый остров для двоюродной бабушки олигархов.
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