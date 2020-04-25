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Розумні будинки зможуть визначати присутність людини за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні безліч побутових приладів підтримує функції розумного будинку. Найчастіше система визначає присутність людини за допомогою камер, датчиків руху або геолокації, але ці способи досить енерговитратні і викликають побоювання щодо захищеності особистих даних. В якості альтернативи французькі дослідники розробили недорогий датчик, який визначає людину по його подиху.
Дивися повний текст Розумні будинки зможуть визначати присутність людини за диханням
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R2
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:32
Тільки привідкрив вікно, щоб трохи провітрити -- бац світло виключили :)
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:27
Комары тоже определяют присутствие вкусного человека по дыханию )))
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p_a_l
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