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Розумні будинки зможуть визначати
присутність людини за...

Розумні будинки зможуть визначати присутність людини за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:32

Розумні будинки зможуть визначати присутність людини за...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні безліч побутових приладів підтримує функції розумного будинку. Найчастіше система визначає присутність людини за допомогою камер, датчиків руху або геолокації, але ці способи досить енерговитратні і викликають побоювання щодо захищеності особистих даних. В якості альтернативи французькі дослідники розробили недорогий датчик, який визначає людину по його подиху.

Дивися повний текст Розумні будинки зможуть визначати присутність людини за диханням.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:32

Тільки привідкрив вікно, щоб трохи провітрити -- бац світло виключили :)
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:27

Комары тоже определяют присутствие вкусного человека по дыханию )))
p_a_l
 
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