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Україну без МВФ очікує
банкрутство - Зеленський

Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50

Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
А відновлення після банкрутства буде тривалим і тяжким.

Дивися повний текст Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50

хорошо, что хоть это понимает. ждем, когда говорящие булки бени запишут его в соросята :lol:
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:16

Так это Зеленский оттягивает конец?
Или пытается найти выход из тяжёлой экономической ситуации?
straponesa
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