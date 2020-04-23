А відновлення після банкрутства буде тривалим і тяжким.
Дивися повний текст Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50
Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50
хорошо, что хоть это понимает. ждем, когда говорящие булки бени запишут его в соросята :lol:
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:16
Так это Зеленский оттягивает конец?
Или пытается найти выход из тяжёлой экономической ситуации?
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:23
Чем дольше оттянуть, тем больше можно награбить. Будет как с ющем - Ці рученята нічого не крали - Все уже украдено, до нас.-
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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