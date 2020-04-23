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Україну без МВФ очікує
банкрутство - Зеленський

Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50

Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
А відновлення після банкрутства буде тривалим і тяжким.

Дивися повний текст Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50

хорошо, что хоть это понимает. ждем, когда говорящие булки бени запишут его в соросята :lol:
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:16

Так это Зеленский оттягивает конец?
Или пытается найти выход из тяжёлой экономической ситуации?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:23

  straponesa написав:Так это Зеленский оттягивает конец?
Или пытается найти выход из тяжёлой экономической ситуации?

Чем дольше оттянуть, тем больше можно награбить. Будет как с ющем - Ці рученята нічого не крали - Все уже украдено, до нас.-
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:04

А Голобородько МВФ послав був ! Ось як воно в кіно все просто, до пимітиву , до рівня інфузорії-туфельки ...
Шаріков, до речі, теж на такому ж рівні видавав ідеї - взять всьо і подєліть , зараз був би депутатом від Слуги народа.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:12

Не надо было карантин вводить и покупаться на ВОЗ и прочих прихлебателей. Тем самым гробя экономику окончательно.
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:18

А з МВФ очікує банкрутство? Чи відкладається на місяць-другий?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:32

Мы уже там, и очень глубоко. сейчас под шумок землю и банки и ... все!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:42

честно говоря не понимаю, чем могут помочь 1-2 млрд. доларов нового кредита от МВФ, если НБУ в марте потратил такую-же сумму из ЗВР всего за пару дней для поддержания курса...
Амвросий
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