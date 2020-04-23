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Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22
скорее оправдание
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Амвросий
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22
Да, да, да... А то не ты там год назад вещал о том, что МВФ грабит Украину?
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dan_advokat
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