RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україну без МВФ очікує
банкрутство - Зеленський

Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22

Да, да, да... А то не ты там год назад вещал о том, что МВФ грабит Украину?
dan_advokat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10

В 991 году у Украины не было долгов.
Каждый президент рассказывал как хорошо будем жить завтра.
По результату каждый умеет только взять кредит и выплаты повесить на народ украины.
Когда Украина станет наконец НЕЗАЛЕЖНОЙ в том числе отт МВФ.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 866
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:27

  maxprofit написав:А Голобородько МВФ послав був ! Ось як воно в кіно все просто, до пимітиву , до рівня інфузорії-туфельки ...
Шаріков, до речі, теж на такому ж рівні видавав ідеї - взять всьо і подєліть , зараз був би депутатом від Слуги народа.

Премьером, как минимум.
aleksandr-musienko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 18.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про ринок землі
R2 » Вів 28 кві, 2020 21:52
2 299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 23:30
knoppixx
У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...
R2 » Чет 23 кві, 2020 17:55
2 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 17:59
ruvex
Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:34
1 195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 16:34
dimonasvilli

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84916)
29.04.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.