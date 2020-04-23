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Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22
Да, да, да... А то не ты там год назад вещал о том, что МВФ грабит Украину?
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dan_advokat
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10
В 991 году у Украины не было долгов.
Каждый президент рассказывал как хорошо будем жить завтра.
По результату каждый умеет только взять кредит и выплаты повесить на народ украины.
Когда Украина станет наконец НЕЗАЛЕЖНОЙ в том числе отт МВФ.
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blueiceua
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:27
maxprofit написав:
А Голобородько МВФ послав був ! Ось як воно в кіно все просто, до пимітиву , до рівня інфузорії-туфельки ...
Шаріков, до речі, теж на такому ж рівні видавав ідеї - взять всьо і подєліть , зараз був би депутатом від Слуги народа.
Премьером, как минимум.
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aleksandr-musienko
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