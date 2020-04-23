Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський

Додано: Сер 29 кві, 2020 13:58

Валим всё на корону, и объявляем карантинные кредитные каникулы до тех пор, пока в течение 1 года не будет ни одного заражённого (например)



Problem solved

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин