Україну без МВФ очікує банкрутство - Зеленський

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22
Да, да, да... А то не ты там год назад вещал о том, что МВФ грабит Украину?
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10
В 991 году у Украины не было долгов.
Каждый президент рассказывал как хорошо будем жить завтра.
По результату каждый умеет только взять кредит и выплаты повесить на народ украины.
Когда Украина станет наконец НЕЗАЛЕЖНОЙ в том числе отт МВФ.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:27
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:58
Валим всё на корону, и объявляем карантинные кредитные каникулы до тех пор, пока в течение 1 года не будет ни одного заражённого (например)
Problem solved
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Модератор і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|