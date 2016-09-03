Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Дивися повний текст Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для грошових переказів (відео).
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09
Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...
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Дивися повний текст Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для грошових переказів (відео).
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09
А PayPal клепки не хватает завести в Украину? Под финансовый колпак это мы можем.Думаем только про пенсионеров! Изменения к лучшему в финансовом мире происходят тогда,и только тогда,когда инициативные люди могут зарабатывать.Вы это где-нибудь учили?
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