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Рожкова роз'яснила новий
порядок фінмоніторингу для...

Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09

Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для грошових переказів (відео).
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09

А PayPal клепки не хватает завести в Украину? Под финансовый колпак это мы можем.Думаем только про пенсионеров! Изменения к лучшему в финансовом мире происходят тогда,и только тогда,когда инициативные люди могут зарабатывать.Вы это где-нибудь учили?
amidaua
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