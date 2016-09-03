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Рожкова роз'яснила новий
порядок фінмоніторингу для...

Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09

Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для грошових переказів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:09

А PayPal клепки не хватает завести в Украину? Под финансовый колпак это мы можем.Думаем только про пенсионеров! Изменения к лучшему в финансовом мире происходят тогда,и только тогда,когда инициативные люди могут зарабатывать.Вы это где-нибудь учили?
amidaua
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:05

А,да! Сегодня в банке минут 10 кассир перемацевала короновирусными руками в перчатках мои документы которые до этого были на карантине в барсетке.Пришлось паспорт и индификационный код брызгать антисептиком.Переживал-не потечет ли краска.
amidaua
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:16

Давно писал, что лучшая Банка для сбережения средств, та, ктороая закопана в секретном месте :)
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

Re: Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...

"Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета – например, пополнение счета через терминал. То есть для пополнения счета через терминал на сумму 5 тыс. грн и больше нужна идентификация. ... Но эти правила не касаются: ... пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн."

Вот, блин. Было всё понятно, теперь опять какая-то тень на плетень. Пополнение кредитной карты - это не пополнение счёта? А дебетовой?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:36

Re: Рожкова роз'яснила новий порядок фінмоніторингу для...

  moveton написав:Пополнение кредитной карты - это не пополнение счёта?

Хотели сделать, типа, пополнение кредитки - это как возврат кредита и это, как бы, обязательный платёж и не так жестко мониторится.
По сути согласен с Вами - перемудрили они.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:50

  LutsMan написав:Хотели сделать, типа, пополнение кредитки - это как возврат кредита и это, как бы, обязательный платёж и не так жестко мониторится.
По сути согласен с Вами - перемудрили они.

Пополнение кредитки - это ж не обязательно её вывод из минуса. Конечно, теоретически бывают и чистые кредитки, но обычно они и плюс позволяют. Ну и даже если это только возврат кредита. Получается, что кто-то может взять кредит (даже без процентов, если уложиться в grace period) и это ему засчитывается, как честные средства. При этом вернуть этот кредит можно и "большими" анонимными пополнениями от доходов с наркотиков. Это называется противодействие отмыванию средств. Л - Логика.
moveton
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