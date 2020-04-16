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Кличко оприлюднив план
першого етапу послаблення...

Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18

Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення обмежень у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18

Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22

  p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:34

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.

Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.

https://ddi.sutd.edu.sg/ Прогнозы окончания пандемии.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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