Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...
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Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.
p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.
Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.
p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.
Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.
В последнем предложение ответ на собственный же вопрос... Если собака голодная и знает, что колбаса -- в холодильнике -- она точно так же "цапнуть" может.