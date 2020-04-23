Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення обмежень у столиці.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18
Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення обмежень у столиці.
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18
Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22
А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:34
Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:45
В последнем предложение ответ на собственный же вопрос...
Если собака голодная и знает, что колбаса -- в холодильнике -- она точно так же "цапнуть" может.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:06
В ТАКОМ ПЛАНЕ - НЕТ СМЫСЛА . СНИМАТЬ КАРАНТИН ВОТ И ВЕСЬ ПЛАН С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО И ВВОДИТЬ ЕГО БЫЛО БЕЗТОЛКОВО .
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:00
Никто ничево не снимет, мы еще не на пике.
Эти все даты как пальцем в небо или прогноз курса на март в январе 2020го.
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:14
Народ как раз умнеет и понимает что нет никакой пандемии, а эти волны всегда были и будут. Следующей осенью опять какая-нибудь зараза объявиться. Этот карантин бред какой-то. Ну болеют и что. Всегда болели и умирали, сейчас не больше. Я вижу одно, пока в моём городе никто от этого не умер. Лежит три человека с лёгкой и средней формой. Если бы не этот дурацкий кипишь они бы лежали дома и никто не знал бы что у них. Сейчас набросятся на меня человеколюбы и заботливые о стариках. Ну и заботьтесь на здоровье о них, если живёте вместе. Никто не запрещает. Пусть сидят дома, они пенсию получают, в отличии от всей моей семьи которые остались без доходом. Тем более есть подозрение что мы например все уже переболели в конце января. Молодые и здоровые должны работать, пусть будут ограничения и соблюдения правил, никто же не против. Осенью нам что, опять всем закрыться? Вирус то никуда не денется он мутирует и вернётся.
P.S. Если вы за карантин, то объясните мне, почему так опасен маленький магазин одежды, в который редко кто заходит и бывает не больше двух человек по сравнению с АТБ, в котором народ трётся друг с другом, так как весь зал заставлен новоприбывшем товаром. Я когда выхожу на центральную улицу, так там сейчас народа кажется больше чем до карантина. Просто раньше все стояли в очереди внутри магазина, банка или аптеки, а сейчас на улице и создавая не хилую толпу.
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