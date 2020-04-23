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Кличко оприлюднив план
першого етапу послаблення...

Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18

Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення обмежень у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:18

Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22

  p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:34

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.

Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.

https://ddi.sutd.edu.sg/ Прогнозы окончания пандемии.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:45

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:Вы умные товарищи руководители сначала посмотрите графики и аппроксимации по заболеваемости и летальности, а потом рассказывайте через сколько месяцев будете карантин снимать. Или с вирусологами хотя бы советуйтесь перед тем как рот открывать. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

А в чем, собственно, проблема? -- это же не "календарь выхода". При этом все условия прямо же и озвучивают:
Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину.

Когда перед мордой собаки машут вкусной колбасой и не дают съесть, потому что что то типа там не так как надо, то собака может и цапнуть. Особенно если она с каждым днем все голоднее и голоднее. По регионам уже начинаются рычания.

В последнем предложение ответ на собственный же вопрос...
Если собака голодная и знает, что колбаса -- в холодильнике -- она точно так же "цапнуть" может.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:00

Никто ничево не снимет, мы еще не на пике.
Эти все даты как пальцем в небо или прогноз курса на март в январе 2020го.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:14

  p_a_l написав:Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

Народ как раз умнеет и понимает что нет никакой пандемии, а эти волны всегда были и будут. Следующей осенью опять какая-нибудь зараза объявиться. Этот карантин бред какой-то. Ну болеют и что. Всегда болели и умирали, сейчас не больше. Я вижу одно, пока в моём городе никто от этого не умер. Лежит три человека с лёгкой и средней формой. Если бы не этот дурацкий кипишь они бы лежали дома и никто не знал бы что у них. Сейчас набросятся на меня человеколюбы и заботливые о стариках. Ну и заботьтесь на здоровье о них, если живёте вместе. Никто не запрещает. Пусть сидят дома, они пенсию получают, в отличии от всей моей семьи которые остались без доходом. Тем более есть подозрение что мы например все уже переболели в конце января. Молодые и здоровые должны работать, пусть будут ограничения и соблюдения правил, никто же не против. Осенью нам что, опять всем закрыться? Вирус то никуда не денется он мутирует и вернётся.
P.S. Если вы за карантин, то объясните мне, почему так опасен маленький магазин одежды, в который редко кто заходит и бывает не больше двух человек по сравнению с АТБ, в котором народ трётся друг с другом, так как весь зал заставлен новоприбывшем товаром. Я когда выхожу на центральную улицу, так там сейчас народа кажется больше чем до карантина. Просто раньше все стояли в очереди внутри магазина, банка или аптеки, а сейчас на улице и создавая не хилую толпу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:06

  Rainbow написав:Никто ничево не снимет, мы еще не на пике.
Эти все даты как пальцем в небо или прогноз курса на март в январе 2020го.

При чём тут пик, хотя пик да, имеет важное значение, пик недовольства людей для власти страшнее насморка. Если 12 не начнут снимать, получат массовые волнения, а оно им надо. Рейтинг и так катиться вниз под горочку с огромной скоростью. А так подправят статистику, покажут улучшения и предъявят народу как своё достижение. Ну и естественно снятие ограничений под фанфары.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:39

  Попаданец написав:
  p_a_l написав:Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

Народ как раз умнеет и понимает что нет никакой пандемии, а эти волны всегда были и будут. Следующей осенью опять какая-нибудь зараза объявиться. Этот карантин бред какой-то. Ну болеют и что. Всегда болели и умирали, сейчас не больше. Я вижу одно, пока в моём городе никто от этого не умер. Лежит три человека с лёгкой и средней формой. Если бы не этот дурацкий кипишь они бы лежали дома и никто не знал бы что у них. Сейчас набросятся на меня человеколюбы и заботливые о стариках. Ну и заботьтесь на здоровье о них, если живёте вместе. Никто не запрещает. Пусть сидят дома, они пенсию получают, в отличии от всей моей семьи которые остались без доходом. Тем более есть подозрение что мы например все уже переболели в конце января. Молодые и здоровые должны работать, пусть будут ограничения и соблюдения правил, никто же не против. Осенью нам что, опять всем закрыться? Вирус то никуда не денется он мутирует и вернётся.
P.S. Если вы за карантин, то объясните мне, почему так опасен маленький магазин одежды, в который редко кто заходит и бывает не больше двух человек по сравнению с АТБ, в котором народ трётся друг с другом, так как весь зал заставлен новоприбывшем товаром. Я когда выхожу на центральную улицу, так там сейчас народа кажется больше чем до карантина. Просто раньше все стояли в очереди внутри магазина, банка или аптеки, а сейчас на улице и создавая не хилую толпу.

Рад за этот город. Неплохо бы название указать -- потому как в моем -- вполне себе умирают.

И пусть работают -- никто не против.

Не исключено -- посмотрим на Китай/другие страны.

Непочему. Просто продуктовые магазы закрывать нельзя -- народ с голоду помрет. А в одежде можно и в прошлогодней походить.

Опять же неплохо бы указать название города -- в нашем дистанцию в 1.5 не держат только пенсы во всяких собезах/ощадах/и прочих развлекательных центрах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:43

Re: Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...

Ну - влада уже влізла в карантин . Хороший чи поганий - то вже справа інша . Але щось кінця не видно ( хоча це було зрозуміло з самого початку ) . Економіка падає . Причому скрізь у світі - а нам від цього ще гірше . Тому треба щось робити , а що - вони так собі фантазери - слабо уявляють . От і щось пробують - то ринки відкрити , то перукарні . то ще щось ... Статистику медичну ми з вами реальну бачити не будемо все одно - а якщо буде там щось "стрьомне" - то тим більше ... Он вчора шведи відкорректували у себе статистику померлих у бік зростання - але офіційні медичні сайти цю цифру не враховують все одно ...
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